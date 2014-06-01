В столице на двух участках пересчитают голоса на выборах в Киевраду

Киевская городская территориальная избирательная комиссия удовлетворила две жалобы партии «Демократический альянс» и осуществит пересчет голосов на выборах в Киевсовет по партийным спискам на двух избирательных участках – на №800535 в Оболонском районе и №800842 в Соломенском районе.

Об этом УНИАН сообщил председатель КГТИК Михаил Терещенко, ссылаясь на соответствующие решения теризбиркома.

Пересчет назначен на сегодняшний день. Он будет осуществлен в присутствии представителей «ДемАльянса», а также территориальной избирательной комиссии и других лиц, в частности и в присутствии прессы.

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Последние двое суток активисты «Демократического альянса» пикетируют здание Голосеевской РГА, где расположена КГТИК. Представители политсилы требуют пересчета голосов на около 10 избирательных участках, утверждая, что там за них проголосовало больше избирателей, чем это указано в протоколах избирательных комиссий, которые были переданы в Киевский теризбирком.

Как сообщал УНИАН, «Демократический альянс» набирает 2,94% голосов на выборах в Киевсовет по результатам обработки 98% протоколов с избирательных участков. То есть, для преодоления трехпроцентного барьера и прохождения в Киевсовет им не хватает 0,6%.

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Несколько дней назад и.о. президента Украины Александр Турчинов, рассмотрев обращение лидера ”ДемАльянсу” Василия Гацко, поручил органам прокуратуры, МВД и СБУ тщательно проверить подсчет голосов на выборах в Киевсовет.