В Киеве горела школа, пострадавших нет

В подсобном помещении школы по ул. Донецкой в Соломенском районе Киева в воскресенье утром произошло возгорание, прибывшие на место пожарные потушили огонь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), информация о возгорании поступила на пункт связи дежурной части в 10:22 воскресенья. На место происшествия выехали 37 человек личного состава и 9 единиц спецтехники.

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В 10.57 спасатели ликвидировали возгорание на площади 100 кв м. В результате пожара в раздевалке были повреждены мебель, закопчены стены и потолок помещения. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также сообщается, что по предварительной информации возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.