Обновленные данные Киевской ТИК: "ДемАльянс" проходит в Киевраду

Согласно обновленным данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки протоколов голосования на 1073 избирательном участке (из общей численности 1082 участка в столице) партия «Демократический альянс» проходит в Киевскую городскую раду и становится 9-й силой, пока преодолевает 3-х процентный барьер.

Как передает корреспондент УНИАН , информация обновлена по состоянию на 16.30. Согласно ей, ”ДемАльянс” сейчас набирает ровно 3%.

Читайте такжеПорошенко выступает за пересчет голосов на выборах Киевсовета, «где были нарушения»

При этом лидер гонки, партия «УДАР» Виталия Кличко» имеет 40,54% голосов. Радикальная партия Олега Ляшко в свою очередь получила 9,2%, партия «Самопомощь» - 6,87%, партия «Свобода» - 6,49%, партия «Батькивщина» - 4,14% , партия « Гражданская позиция» - 3,63%, партия «Новая жизнь» - 3,41%, партия «Единство» - 3,3%.

Кроме того, на 16.30 обновлены результаты голосования за кандидатов на должность городского головы столицы на 1062 избирательном участке. Победителем на выборах остается Виталий Кличко, который набирает 57,15% голосов избирателей.

Читайте такжеЭкзит-пол: В Киевсовет по спискам проходят УДАР и еще 8 партий

Кандидат в мэры Киева Леся Оробец набрала 8,57% голосов избирателей, Владимир Бондаренко - 8,06%, Александр Омельченко - 7,59% , Николай Катеринчук - 5,2%.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская территориальная избирательная комиссия удовлетворила две жалобы партии «Демократический альянс» и осуществит пересчет голосов на выборах в Киевраду по партийным спискам на двух избирательных участках - на № 800535 в Оболонском районе и № 800842 в Соломенском районе. Пересчет назначен на сегодняшний день.

Читайте такжеВ КГТИК рассказали, при каких условиях возможно пересчитать голоса на выборах в Киевраду

По состоянию на утро сегодняшнего дня «Демократический альянс» набирал 2,94% голосов на выборах в Киевраду по результатам обработки 98% протоколов с избирательных участков.

Несколько дней назад и.о. президента Украины Александр Турчинов, рассмотрев обращение лидера ”ДемАльянса” Василия Гацько, поручил органам прокуратуры, МВД и СБУ тщательно проверить подсчет голосов на выборах в Киевраду.