На Институтской не пускают прохожих на Майдан - взрывотехнические работы
13:31, 02 июня 2014Киев
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В Киеве, на ул. Институтской, в районе Майдана Независимости, проводятся взрывотехнические работы.
Выше моста стоит автомобиль милиции / vinnitsaok.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, возле баррикады, которая расположена под мостом между ТЦ “Глобус” и Октябрьским дворцом, представители Майдана не пропускают прохожих спускаться дальше к Площади по ул. Институтской.
Читайте такжеНа Крещатике демонтировали несколько палаток, но Майдан пока не расходитсяОни отмечают, что там проходят взрывотехнические работы.
В то же время, выше моста стоит автомобиль милиции и автомобиль взрывотехнической лаборатории. Работают специалисты.
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