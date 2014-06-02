На Институтской не пускают прохожих на Майдан - взрывотехнические работы

Как передает корреспондент УНИАН, возле баррикады, которая расположена под мостом между ТЦ “Глобус” и Октябрьским дворцом, представители Майдана не пропускают прохожих спускаться дальше к Площади по ул. Институтской.

Читайте такжеНа Крещатике демонтировали несколько палаток, но Майдан пока не расходитсяОни отмечают, что там проходят взрывотехнические работы.

В то же время, выше моста стоит автомобиль милиции и автомобиль взрывотехнической лаборатории. Работают специалисты.