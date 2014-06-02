В милиции рассказали, почему на Майдане искали взрывчатку

Сегодня около 12.30 по линии "102" поступило сообщение от активистов Майдана о том, что рядом с баррикадой возле моста, который пересекает улицу Институтскую, обнаружен подозрительный чемодан.

Об этом сообщили УНИАН в столичном главке милиции. По данным правоохранителей, место находки было оцеплено представителями сотни самообороны Майдана.

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На место также прибыли участковые Печерского райотдела милиции и взрывотехническая служба МВД.

Как сообщили журналистам сотрудники МВД, после обследования предмета каких-либо взрывоопасных веществ не обнаружено.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 июня, в связи с проведением взрывотехнических работ прохожих не пропускали к Майдану по улице Институтской.