Ляшко требует пересчитать голоса на выборах в Киевраду: активисты пикетируют КГТИК

Сегодня утром Киевский теризбирком пикетируют представители Радикальной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, утром представители партии во главе со своим лидером Ляшко прибыли в кабинет председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Михаила Терещенко и требовали срочно собрать всех членов комиссии, чтобы назначить пересчет бюллетеней и голосов.

По словам Ляшко, состоялись массовые фальсификации, в результате которых у кандидатов от Радикальной партии как в мажоритарных округах, так и по партийным спискам украдены голоса.

Ляшко утверждает, что у его партии в результате фальсификаций украдено около 10% голосов избирателей.

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Ляшко угрожал не выпускать Терещенко из его кабинета до тех пор, пока не соберется комиссия для принятия решения. Он выдвинул требование собрать на 14 часов комиссию и принять решение о пересчете голосов по всем участкам Киева на выборах в Киевраду.

Сейчас в Киевскую территориальную избирательную комиссию прибыла следственная группа милиции по вызову членов ТИК в связи с тем, что представители Радикальной партии Олега Ляшко разбрасывали в кабинете председателя теризбиркома избирательную документацию.

Кабинет освобожден от представителей партии. Туда могут зайти только председатель КГТИК Михаил Терещенко, члены комиссии. Однако представители Радикальной партии остаются у дверей кабинета и в коридорах избирательной комиссии.

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Милицию вызвали в связи с тем, что представители Радикальной партии, находясь в кабинете председателя КГТИК, когда Терещенко оттуда вышел, начали проверять шкафы, подозревая, что там находятся сфальсифицированные документы относительно результатов городских выборов. В одном из шкафов они действительно нашли мешок с бюллетенями с избирательного участка №800842.

Активисты разорвали мешок и достали из него все бюллетени, которые также были запечатаны в отдельные пакеты с подписями субъектов избирательного процесса.

Представители Радикальной партии начали утверждать, что это скрытые бюллетени, на основании чего и происходили фальсификации.

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Вместе с тем член КГТИК объяснил, что это бюллетени, которые пересчитывали на избирательном участке по жалобе «Демократического альянса». Пересчет голосов происходил сегодня ночью и продолжался длительное время. После этого бюллетени были запакованы в присутствии представителей «ДемАльянса», членов ТИК и других представителей избирательного процесса. Их оставили в кабинете председателя комиссии до окончания оформления соответствующих документов о пересчете, чтобы позже отнести в хранилище.

Таким образом, сейчас на месте работает следственная группа милиции, которая выясняет обстоятельства инцидента.

В комиссии говорят, что пока есть препятствия ее работе, а следовательно, пока неизвестно, в котором часу начнется работа членов КГТИК относительно рассмотрения жалобы Радикальной партии о пересчете голосов.

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Также в избиркоме отмечают, что поврежденные в кабинете бюллетени могут быть не засчитаны как «ДемАльянсу», так и Радикальной партии и другим политическим силам.

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июня, стало известно, что КГТИК удовлетворила две жалобы «ДемАльянса» и приняла решение о пересчете голосов на двух избирательных участках Киева. На вчерашний день было назначено перерасчет по участку 800842.

Как сообщал УНИАН, по последним данным КГТИК, партия «УДАР» получила на выборах в Киевраду 40,54% голосов. Радикальная партия Олега Ляшко - 9,2%, партия «Самопомощь» - 6,87, партия «Свобода» - 6,49% , партия «Батькивщина» - 4,14%, партия «Гражданская позиция» - 3,63%, партия «Новая жизнь» - 3,41%, партия «Единство» - 3,3%.