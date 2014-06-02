На экс-главного архитектора Киева завели дело за попытку захвата бизнес-центра на Печерске

В рейдерских действиях в отношении иностранного инвестора – компании «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» - подозревается бывший главный архитектор Киева Сергей Бабушкин. Об этом УНИАН сообщил представитель «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД».

Согласно определению суда, 20 и 23 мая 2014 года госрегистратор отдела государственной регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей Печерского района Л.Орел с использованием заведомо подложных документов внесла изменения в Единый государственный реестр о изменении состава учредителей и юридического адреса ООО «Лира-2000», на балансе которого находится бизнес-центр, расположенный по адресу г. Киев, Днепровский спуск, 1.

Иностранная компания «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», на законных основания владеющая 75,3% уставного капитала ООО «Лира-2000», в результате действий преступной группы была противоправно исключена из числа участников ООО «Лира-2000». В результате указанных действий единственным участником общества с долей в 100% стал гражданин Украины С.Бабушкин, в реальности до этого владевший 24,7% уставного капитала ООО «Лира-2000». Кроме этого, незаконно изменено место юридической регистрации ООО - вместо регистрации в г. Киеве общество теперь зарегистрировано в г. Львов. Также зафиксировано изменение руководителя предприятия - вместо законно избранного директора В.Степанченко в качестве директора общества значится О.Лыманюк.

Адвокат компании «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» в комментарии агентству отметил, что «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» не рассматривала и не принимала решений, касающихся изменений состава собственников ООО «Лира-2000», изменения места регистрации предприятия, избрания нового директора общества.

Представитель «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» убежден, что действия госрегистратора проведены с использованием заведомо поддельных документов. Противоправное исключение компании «БРЕДВИН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» из числа участников ООО «Лира-2000», произведенное в интересах гражданина Украины С.Бабушкина, могло быть инициировано только указанным гражданином.

Дополнительно собеседник агентства обратил внимание на тот факт, что С.Бабушкин имеет непогашенную задолженность перед ООО «Лира-2000» в сумме 9,115 млн. грн., что подтверждено вступившим в законную силу решением Шевченковского районного суда г. Киева.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле прокурора города Киева. О рейдерстве проинформировано одно из посольств ЕС, подготовлено обращение к высшим должностным лица государства.

Справка. Бизнес-центр, расположенный по адресу г. Киев, Днепровский спуск, 1, имеет площадь 12 тыс. кв. метров. Среди арендаторов офисов в бизнес-центре - Всемирный банк, Международная финансовая корпорация. В бизнес-центре расположен ресторан «Бельведер».