В Киеве возле Лыбидской площади провалился асфальт, движение транспорта ограничено

Из-за аварийного прорыва теплосети по улице Горького (Антоновича), 176, в районе площади Лыбидской, с 2 по 4 июня частично ограничено движение транспорта по улице Горького на участке от улицы П.Любченко до бульвара Дружбы Народов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ Киева.

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По информации ГАИ, движение осуществляется только по правой полосе.

Столичная Госавтоинспекция предлагает водителям пути объезда: улица Жилянская - Короленковская - Боженко - Байковая - Гринченко; улица Жилянская - Шота Руставели - Бассейная - бульвар Леси Украины - бульвар Дружбы Народов; Набережное шоссе - бульвар Дружбы Народов - площадь Московская.

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Госавтоинспекция просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.