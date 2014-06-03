Определены 55 из 60 депутатов Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания 2 июня избирательная комиссия признала избранным шесть депутатов Киевсовета, которые выиграли гонку в мажоритарных округах в Оболонском районе: № 29 – Владислава Турца (выдвинут партией «УДАР») № 30 – Владислава Михайленко («УДАР») № 31 – Вадима Столара (самовыдвиженец) № 32 – Викторию Кустову («УДАР») № 33 – Юрия Лещенко («УДАР») № 34 – Алексея Беспалого («УДАР»).

Читайте такжеВ столице на двух участках пересчитают голоса на выборах в КиеврадуТакже комиссия признала избранными семь депутатов в мажоритарных округах Днепровского района: в округе № 22 – Елену Овраменко («УДАР»), в округе № 23 – Виталия Даниленко («УДАР»), в округе № 24 – Анатолия Велимовского (УДАР»), в округе № 25 – Александра Харченко («УДАР»), в округе № 26 – Александра Лищенко («УДАР»), в округе № 27 – Виталия Рослякова («УДАР»), в округе № 28 – Олеся Маляревича («УДАР»).

Признаны избранными восьмь депутатов-мажоритарщиков в Деснянском районе: Игорь Опадчий («УДАР») – в округе № 21, Андрей Билозир («УДАР») – в округе № 20, Василий Севериненко («УДАР») – в округе № 19, Александр Черников («УДАР») – в округе № 18, Богдан Ганноха («УДАР») - в округе № 17, Юрий Братищенко («УДАР») – в округе № 16, Ярослав Гулей «УДАР» - в округе № 15 и Вадим Онуфрийчук («УДАР») – в округе № 14.

Признаны избранным в мажоритарном округе № 52 в Соломенском районе, Андрей Андреев («УДАР»); в округе № 13 в Дарницком районе - Игорь Баленко.

Как отметила на заседании заместитель председателя ТИК Анастасия Зернова, решения о признании избранными депутатами остались лишь по 4 участкам из-за необходимости уточнения протоколов районных избирательных комиссий – это один округ в Соломенском районе (№ 51) и три – в Святошинском (№№ 42, 44, 45).

Читайте такжеОбновленные данные Киевской ТИК: "ДемАльянс" проходит в КиеврадуТакже по ее словам, в связи с судебным иском субъекта избирательного процесса комиссии запрещено объявлять победителя гонок в 37-ом округе (решениям от 30 мая Киевская ГТИК признала избранным Владимира Доброскока (”УДАР”).

Как сообщал УНИАН, в течение 30 мая - 2 июня КГТИК признала избранными 32 депутата Киевсовета.

30 мая были зарегистрированы избранными депутатами в Киевсовет в мажоритарных округах Печерского района: Алла Шлапак - в округе № 35, Михаил Терентьев – в округе № 36.

В ночь на 31 мая комиссия признала избранными четыре депутата Киевсовета в мажоритарных округах Святошинского района: в округе № 43 - Александра Пабата (самовыдвиженец), в округе № 46 – Викторию Муху («УДАР»), в округе № 47 – Наталию Чумацкую («УДАР») и в округе № 48 – Андрея Березовского («УДАР»).

Также комиссия признала избранными пять депутатов Киевсовета в округах Голосеевского района: в округе № 1 признан избранным Александр Найденов («УДАР»), в округе № 2 – Людмила Закревская («УДАР»), в округе № 3 – Олег Калиниченко («УДАР»), в округе №4 – Андрей Мельничук («УДАР») и № 5 - Артур Баленко («УДАР»).

Признаны избранными также депутатами Подольского района: в округе № 38 - Дмитрий Гордон (самовыдвиженец), в округе № 39 – Валентин Мондриивский («УДАР»), в округе № 40 – Алексей Окопный («УДАР») и в округе № 41 – Алексей Панчук («УДАР»).

Читайте такжеЛяшко требует пересчитать голоса на выборах в Киевраду: активисты пикетируют КГТИК1 июня КГТИК зарегистрировала избранными семь депутатов Киевсовета в округах Дарницкого района: в округе № 6 признан избранным Сергей Костюк ( «УДАР»), в округе № 7 – Сергей Левада («УДАР»), в округе № 8 – Александр Супруненко (самовыдвиженец), в округе № 9 Виталий Павлик (Демократическая партия Украины), в округе № 10 Сергей Крымчак (Демократическая партия Украины), в округе № 11 Владимир Гончаров (самовыдвиженец), в округе № 12 Сергей Котвицкий (партия «УДАР»).

Также было признаны избранным пять депутатов в округах Соломенского района и еще пять – в округах Шевченковского района.

В Соломеянском районе в округе № 49 депутатом Киевсовета стал Руслан Кисиль ( «УДАР»), в округе № 50 – Максим Конобас («УДАР»), в округе № 53 – Олег Костюшко («УДАР»), в округе № 54 - Максим Шкуро («УДАР»), в округе № 55 – Вячеслав Непоп (самовыдвиженец).

В Шевченковском районе признаны избранными депутатами Киевсовета: Валентина Мандрик («УДАР») – в округе № 56; Юрий Левченко (ВО «Свобода») – в округе № 57; Юлия Лымарь («УДАР») - в округе № 58; Александр Бродский (самовыдвиженец) - в округе № 59 и Константин Яловой (самовыдвиженец) – в округе № 60.

Справка УНИАН. 60 депутатов нового Киевсовета избираются в мажоритарных округах, а еще 60 проходят по партийным спискам.