В Киеве приток Днепра покрылся мертвой рыбой
На реке Конык, которая впадает в Днепр, в районе Корчеватого в столице, массово погибла рыба.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.
Местные жители сообщают, что рыба повсплывала по всему периметру залива длиной почти три километра.
По их словам, рыбу следует срочно выловить из водоема и утилизировать, ведь она начинает гнить, из-за чего вода может стать непригодной для использования.
Читайте такжеКиевляне просят обеспечить город мусорными урнамиТакже прозвучали обвинения в адрес промышленных предприятий неподалеку.
"Киевская экологическая инспекция приехала, взяла замеры воды и пошла работать в промышленную зону. Потому что есть основания полагать, что были какие-то промышленные выбросы оттуда, бывает такое, что трубы подключают и выводят сюда в Конык. Но их трудно поймать за руки", - говорит один из местных жителей.