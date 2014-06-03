В Киеве приток Днепра покрылся мертвой рыбой

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Местные жители сообщают, что рыба повсплывала по всему периметру залива длиной почти три километра.

По их словам, рыбу следует срочно выловить из водоема и утилизировать, ведь она начинает гнить, из-за чего вода может стать непригодной для использования.

Читайте такжеКиевляне просят обеспечить город мусорными урнамиТакже прозвучали обвинения в адрес промышленных предприятий неподалеку.

"Киевская экологическая инспекция приехала, взяла замеры воды и пошла работать в промышленную зону. Потому что есть основания полагать, что были какие-то промышленные выбросы оттуда, бывает такое, что трубы подключают и выводят сюда в Конык. Но их трудно поймать за руки", - говорит один из местных жителей.