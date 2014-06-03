ВР не поддержала законопроект об объединении должностей мэра столицы и главы КГГА

Верховная Рада не поддержала законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления эффективного функционирования столицы Украины - города Киева (№4939).

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект народного депутата от “УДАРа” Валерия Карпунцова в первом чтении проголосовал 221 народный депутат из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

Кроме того, депутаты не поддержали предложение вернуться к рассмотрению этого вопроса.

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После соответствующих голосований председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что к этому вопросу еще могут вернуться, когда “будет готовность”.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Верховная Рада включила в повестку дня проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления эффективного функционирования столицы Украины - города Киева”.

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Этим законопроектом предусмотрено, что президент Украины обязан назначить на должность председателя КГГА исключительно лицо, избранное Киевским городским головой.

Также законопроектом предлагается ликвидировать районные в Киеве госадминистрации и сформировать на их основе представительства КГГА в районах столицы. Запланировано и упорядочение правил парковки транспортных средств.