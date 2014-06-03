Украина и Япония до конца года подпишут договор о 10 млрд гривень для Бортнической станции

Украина подпишет кредитный договор объемом 10 млрд грн с Японией по финансированию реконструкции Бортнической станции аэрации до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе брифинга вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман.

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«Мы рассчитываем, что к концу года можно будет выйти на подписание кредитного договора. До этого времени до 1 сентября возможно провести подготовку проектной документации, тендерные процедуры и начать подготовку первого этапа», - сказал Гройсман.

По его словам, японская сторона предоставляет кредит на 40 лет под 0,1% годовых. Льготный период составит 10 лет.

При этом Украина должна будет обеспечить всего 350 млн грн финансирования.

«Фактически это техническая помощь Украине для решения такой серьезной экологической проблемы», - сказал вице-премьер.