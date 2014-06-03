В Киевсовет проходят 9 партий
Киевская городская территориальная избирательная комиссия признала избранными 60 депутатов Киевсовета от девяти партий, за которых столичные избиратели голосовали в многомандатном округе на внеочередных выборах 25 мая.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на своем заседании единогласно поддержали все члены Киевского теризбиркома, согласно составленному протоколу, который озвучила заместитель председателя КГТИК Анастасия Зернова.
По результатам выборов в Киевсовет представители партии «УДАР Виталия Кличко» получили 30 мандатов; Радикальной партии Ляшко - 7; ВО “Свобода” - 5; партии “Самопоміч” - 5; партии “Новая жизнь” - 3; партии «Гражданская позиция» - 3; партии “Родина” - 3; партии “Единство” - 2; партии «Демократический Альянс» - 2 мандата.
Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета состоялись по смешанной системе: 60 депутатов избирались по партийным спискам в многомандатном округе и 60 - в одномандатных округах.