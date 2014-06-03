В Киевсовет проходят 9 партий

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на своем заседании единогласно поддержали все члены Киевского теризбиркома, согласно составленному протоколу, который озвучила заместитель председателя КГТИК Анастасия Зернова.

По результатам выборов в Киевсовет представители партии «УДАР Виталия Кличко» получили 30 мандатов; Радикальной партии Ляшко - 7; ВО “Свобода” - 5; партии “Самопоміч” - 5; партии “Новая жизнь” - 3; партии «Гражданская позиция» - 3; партии “Родина” - 3; партии “Единство” - 2; партии «Демократический Альянс» - 2 мандата.

Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета состоялись по смешанной системе: 60 депутатов избирались по партийным спискам в многомандатном округе и 60 - в одномандатных округах.