Киевский горизбирком объявил Кличко победителем на выборах мэра столицы

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Комиссия по результатам обработки 100% протоколов избирательных комиссий установила официальные результаты внеочередных выборов Киевского городского головы, которые состоялись 25 мая.

Комиссия единогласно проголосовала за признание Кличко победителем гонки за должность городского головы.Читайте такжеВР назначила инаугурацию Порошенко на 7 июня

Согласно результатам, обнародованным теризбиркомом, Кличко поддержали 765 тыс. 20 избирателей, Лесю Оробец — 114 тыс. 137 избирателей, Владимира Бондаренко – 107 тыс. 333, Александра Омельченко - 101 тыс. 580, Николая Катеринчука - 69 тыс. 505 избирателей.

Остальные кандидаты на должность мэра получили еще меньшее количество голосов избирателей.

Внеочередные выборы Киевского городского головы состоялись одновременно с президентскими выборами в Украине 25 мая 2014 года. В этот же день проводились выборы депутатов Киевсовета.