Результаты выборов мэра и депутатов Киеврады опубликованы в официальной прессе
09:52, 04 июня 2014Киев
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Официальное издание Киеврады газета «Хрещатик» опубликовала официальные результаты внеочередных выборов киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.
Официально объявлены результаты выборов / фото УНИАН
Так, согласно результатам, мэром Киева стал народный депутат, лидер УДАРа Виталий Кличко.
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Также официально обнародованы фамилии 120 депутатов Киеврады, 60 из которых избраны во многомандатном избирательном округе, а еще 60 - в одномандатных округах.
Как сообщал УНИАН, 3 июня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила Виталия Кличко победителем выборов мэра Киева. Он получил 765 тыс. 20 голосов избирателей (56,7%).
Также Комиссия признала избранными депутатами Киевсовета 60 кандидатов от партий и 60 человек, которые избирались в мажоритарных округах.
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