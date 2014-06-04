Результаты выборов мэра и депутатов Киеврады опубликованы в официальной прессе

Так, согласно результатам, мэром Киева стал народный депутат, лидер УДАРа Виталий Кличко.

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Также официально обнародованы фамилии 120 депутатов Киеврады, 60 из которых избраны во многомандатном избирательном округе, а еще 60 - в одномандатных округах.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила Виталия Кличко победителем выборов мэра Киева. Он получил 765 тыс. 20 голосов избирателей (56,7%).

Также Комиссия признала избранными депутатами Киевсовета 60 кандидатов от партий и 60 человек, которые избирались в мажоритарных округах.