В Киеве представили новый вариант транспортной развязки на Шулявке

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры, начальник Службы градостроительного кадастра Андрей Вавриш, информирует пресс-служба Департамента.

По информации Вавриша, инженеры разработали новый вариант решения, который способен пропускать в 1,5 раза больше машин и стоит в 1,5 раза дешевле, чем предыдущий. Новый проект также не требует снесения домов на площади и должен освободить дополнительное место для нового парка.

Вавриш высказал убеждение, что реконструкция Шулявской развязки является приоритетным проектом не только для отдельного района, но и для всего Киева. По его словам, город получает огромные потери от того, что люди не могут проехать через Шулявку.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2008 г. архитектурно-градостроительный совет Киева на своем заседании одобрил проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы и улицы Гетьмана в Шевченковском районе столицы.

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Этот проект предусматривает реконструкцию существующей транспортной развязки со строительством эстакады в сборном железобетоне для организации левоповоротного съезда. Нынешняя транспортная развязка была построена в 60-х годах и реконструировалась один раз. Проектом предлагается расширить дорожное полотно с пяти до восьми полос движения (шесть основных полос и две - для правого и левого поворотов).

При этом предлагается реконструировать два подземных пешеходных перехода со строительством лифтовых подъемников. Вестибюль станции метрополитена «Шулявская» планируется обойти промежуточными опорами.

Для строительства поворота предлагается снести корпус пятого цеха по сталелитейному производству завода «Большевик».

На то время стоимость транспортной развязки и перенесение производства составляла около 300 млн грн. Заводу «Большевик» предусматривалось компенсировать стоимость земли.

Начальник Главного управления охраны культурного наследия КГГА на то время Руслан Кухаренко сообщал, что корпус пятого цеха завода - памятник истории и промышленной архитектуры, который не подлежит снесению.

В 2013 г. в КГГА сообщили, что реконструкцию развязки планируют на 2015 г. В прошлом году председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявлял, что предварительно проект реконструкции развязки на Шулявке обойдется в 400 млн. грн. “Это очень затратный, поэтому в 2014-м мы его не потянем, ведь начали масштабную реконструкцию проспекта Победы. Вот когда мы дойдем до этого отрезка проспекта, тогда и будем затрагивать вопрос о его реконструкции. Вероятнее всего, это будет в 2015-м”, - сказал Попов.

В марте 2014 г. в Департаменте градостроения и архитектуры КГГА заявили, что реализация старого проектного решения строительства развязки на Шулявке стала невозможной.