Бондаренко должен подать в отставку - эксперт

Так прокомментировал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перспектива» Евгений Черненко информацию о возможном назначении главой Департамента здравоохранения КГГА главврача больницы №3 Бориса Паламаря.

Напомним, о назначении сообщил депутат Киевсовета Алексей Давиденко на своей странице в Фейсбуке. «Вчера глава КГГА Бондаренко без согласования с новым мэром Кличко назначил начальника Департамента коммунального имущества Киева. Сегодня глава КГГА Бондаренко без согласования с новым мэром Кличко собирается назначить нового начальника Департамента здравоохранения - члена Партии Регионов», - написал Давиденко.

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«На мой взгляд, не важно, кого назначает Бондаренко – регионала, не регионала. Важно, что он вообще не имеет морального права перед киевлянами определять политику в столице. Жители Киева четко и недвусмысленно выразили уровень доверия к Бондаренко лично и к «Батькивщине». Не имеют морального права аутсайдеры выборов, аутсайдеры общественного доверия руководить городом», - сказал Черненко.

«Любой европейский политик – а Бондаренко позиционировал себя на выборах как европейский политик - после такого результата ради приличия, как минимум, подал бы в отставку. Но мы видим, что он продолжает расставлять своих людей. А «Батькивщина», получившая 3 мандата в Киевраде, то есть 2,5% от состава депкорпуса, блокирует вместе с Партией Регионов в Верховной Раде объединение должностей мэра и главы КГГА, чтобы продолжать руководить столицей», - сказал Черненко.