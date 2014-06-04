Износ трубопроводной сети Киева на 60-80% - "Киевводоканал"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила советник председателя правления «Киевводоканала» по вопросам информационной политики Виктория Яковлева.

"У нас 4 тыс. км водопроводной сети и еще почти 3 тыс. км канализационной сети. Если брать канализационную систему, то 60-80% изношенность почти полная. Это катастрофическая ситуация”, - сказала Яковлева.

По ее словам, киевский бюджет 2008-2013 годов предусматривал выделение 4 млрд грн на замену и ремонт трубопроводов, но средства так и не поступили.

“Сегодня уже 2014 год и ни одной копейки на это не было выделено”, - сказала Яковлева.

Она отметила, что единственным источником средств на эксплуатацию хозяйства у «Киевводоканала» является тариф на потребление воды, но он покрывает всего 53-54% себестоимости, поэтому систематический ремонт проводить не на что, при том что некоторые трубопроводы служат с 1905 года.

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Спасает ситуацию лишь то, что с 1991 года Киев сократил потребление воды почти в два раза из-за сокращения работающих промышленных предприятий и массового перехода киевлян на счетчики водоснабжения, считает Яковлева.

При этом она заявила, что вода в кранах киевлян, несмотря на нехватку финансирования, соответствует всем стандартам качества.

Как сообщал УНИАН, Украина подпишет кредитный договор объемом 10 млрд грн с Японией по финансированию реконструкции Бортнической станции аэрации до конца текущего года. Японская сторона предоставляет кредит на 40 лет под 0,1% годовых. Льготный период составит 10 лет. При этом Украина должна будет обеспечить всего 350 млн грн финансирования.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистки в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировки, подачу питьевой воды потребителям.

Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

Киев обеспечивается питьевой водой из трех источников водоснабжения - рек Днепр, Десна и подземных водоносных горизонтов.

Сегодня среднесуточная подача питьевой воды потребителям Киева составляет около 900 тыс. куб. м в сутки.