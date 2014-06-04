Ляшко и Оробец отказались от мандатов депутатов Киевсовета

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании Киевской городской территориальной избирательной комиссии были зачитаны их заявления о сложении мандатов депутатов Киевсовета с просьбой зарегистрировать вместо них следующего кандидата в списке соответствующей партии, который шел на выборы по одномандатному округу.

Также было рассмотрено заявление Юрия Левченко от «Свободы» с просьбой зарегистрировать вместо него следующего в партийном списке кандидата, поскольку он победил в мажоритарном округе, но при этом баллотировался и по одномандатному.

Таким образом, вместо этих избранных в Киевсовет депутатов, теризбирком зарегистрировал следующих: вместо Ляшко - Алексея Кириченко, как следующего в списке от Радикальной партии; вместо Оробец - Елену Галушку, как следующую в списке партии “Новая жизнь”; вместо Левченко - Олега Чернецкого, как следующего в списке от ВО “Свобода”.

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Кроме того, в связи с тем, что в списке партии “УДАР” по одномандатному округу первым номером является Виталий Кличко, который избран Киевским городским головой, КГТИК зарегистрировала депутатом следующего в списке этой партии - Юрия Берегового.

В целом на сегодняшнем заседании теризбиркома было зарегистрировано 117 депутатов новоизбранного Киевсовета.

Не зарегистрирован в настоящее время остается Владимир Бондаренко от партии “Батькивщина”, поскольку комиссия не получила от него соответствующего заявления; а также не зарегистрированы два депутата по мажоритарным округам № 13 и 37. По 37 округу, как объяснили в комиссии, идет рассмотрение дела в суде относительно результатов голосования, а по 13 округу выборы выиграл Игорь Баленко, который в настоящее время также не предоставил заявление в теризбирком о согласии работать в Киевсовете.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 58 депутатов-мажоритарщиков нового Киевсовета и 59 депутатов, избранных по партийным спискам.