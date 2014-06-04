Для пассажиров киевского метро готовят модернизированные вагоны

22:31, 04 июня 2014
Киев
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Совсем скоро по подземным трассам Киева забегают вагоны, которые проходят глубокую модернизацию на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ, г. Кременчуг) за деньги инвестиций, которые Украина получила по Киотскому протоколу. 

Первые три модернизированных вагона Киев впервые увидел на открытии ''Теремков'' 6 ноября прошлого года. Тогда вагоны пригнали с завода специально под презентацию без подвагонного оборудования и много чего другого.
Первые три модернизированных вагона Киев впервые увидел на открытии "Теремков" 6 ноября прошлого года. Тогда вагоны пригнали с завода специально под презентацию без подвагонного оборудования и много чего другого. /  © tov-tob.livejournal.com
Новые пластиковые сиденья уже успели вызвать множество споров в среде транспортных фанатов на тему удобства
Новые пластиковые сиденья уже успели вызвать множество споров в среде транспортных фанатов на тему удобства /  © tov-tob.livejournal.com
Борта внешне мало чем отличаются от старых добрых Ешек
Борта внешне мало чем отличаются от старых добрых Ешек /  © tov-tob.livejournal.com
По сравнению со старыми вагонами вагон выглядит свежо и приятно
По сравнению со старыми вагонами вагон выглядит свежо и приятно /  © tov-tob.livejournal.com
В кабине машиниста изменилось расположение кресла, установлен принципиально новый пульт и имеется система кондиционирования
В кабине машиниста изменилось расположение кресла, установлен принципиально новый пульт и имеется система кондиционирования /  © tov-tob.livejournal.com
Освещение в салоне и кабине машиниста светодиодное. Вентиляция осталась прежней - через черпаки на крыше
Освещение в салоне и кабине машиниста светодиодное. Вентиляция осталась прежней - через черпаки на крыше /  © tov-tob.livejournal.com
Вагоны теперь катаются на новых тележках модели 68-7054 с центральным пневмоподвешиванием и дисковыми тормозами, которые изготавливаются там же в Кременчуге. Тележка имеет современные системы противоюзовой защиты и гашения колебаний.
Вагоны теперь катаются на новых тележках модели 68-7054 с центральным пневмоподвешиванием и дисковыми тормозами, которые изготавливаются там же в Кременчуге. Тележка имеет современные системы противоюзовой защиты и гашения колебаний. /  © tov-tob.livejournal.com
Слева за осью колесной пары видно один из тяговых двигателей, имеющего мощность 150 кВт
Слева за осью колесной пары видно один из тяговых двигателей, имеющего мощность 150 кВт /  © tov-tob.livejournal.com
Несмотря на сравнительно большой объем модернизации (95 вагонов), на Святошинско-Броварской линии все равно останутся около полутора сотен Е-образных
Несмотря на сравнительно большой объем модернизации (95 вагонов), на Святошинско-Броварской линии все равно останутся около полутора сотен Е-образных /  © tov-tob.livejournal.com
За счет замены двигателей на асинхронные, а также внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, потребление энергии каждым таким составом должно сократиться на 35%
За счет замены двигателей на асинхронные, а также внедрения энергосберегающего оборудования и технологий, потребление энергии каждым таким составом должно сократиться на 35% /  © tov-tob.livejournal.com

Поставщиками оборудования отчасти выступают японские компании. Всего запланировано обновить 95 старых вагонов, которые были закуплены еще в 60-70-х годах прошлого столетия; стоимость проекта составляет почти 1 млрд. грн. 

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Подавляющее большинство вагонов Святошинско-Броварской линии - это старые добрые "Е", "Еж" и прочие Е-образные, которые давно уже морально устарели, а некоторым из них в этом году уже исполнится 50 лет, сообщает Олег Тоцкой в своем ЖЖ

В итоге, вместо радикального обновления подвижного состава путем закупки абсолютно новых вагонов, было принято решение за чужой счет не менее радикально модернизировать существующие.

В мировой практике это весьма распространенный опыт, т.к. стальной кузов, который может составлять около трети стоимости нового вагона, как правило находится в хорошем состоянии даже после исчерпания формального срока службы.

Поэтому из вагона вытряхивают все оборудование и на базе старого кузова собирают фактически новый вагон.

Разговоры про модернизацию киевских Е-образных начались несколько лет тому назад в году так 2011-м, а может даже раньше. В 2012 г. тендер на комплексную модернизацию выиграл КВСЗ. Проект выполняется в тесном сотрудничестве с японской компанией ITOCHU, которая совместно с такими производителями, как Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji и Schaltbau, разработала и поставила различное оборудование.

После модернизации срок службы стареньких Е-шек и Ежей будет продлен еще на 20 лет. Иногда можно услышать мнение, что вместо проведения модернизации за те же деньги лучше было закупить новые вагоны, у которых срок службы будет в 1,5 раза больше.

Однако данный проект позволяет получить 95 обновленных до современного уровня вагонов не потратив ни единой копейки собственных денег, в то время как закупка новых вагонов откусила бы лишний миллиард из бюджета.

Что нового в модернизированных вагонах? Да буквально все. Кроме старого кузова, остальное оборудование за редким исключением было заменено на новое. В частности:

- полностью изменилась ходовая часть;

- вместо коллекторных движков постоянного тока установлен асинхронный тяговый привод;

- заменено электрооборудование; 

- изменилась система управления: вместо реостатно-контакторной установлена современная компьютеризированная;

- обновлен интерьер салона и кабины машиниста.

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