Для пассажиров киевского метро готовят модернизированные вагоны
Совсем скоро по подземным трассам Киева забегают вагоны, которые проходят глубокую модернизацию на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ, г. Кременчуг) за деньги инвестиций, которые Украина получила по Киотскому протоколу.
Поставщиками оборудования отчасти выступают японские компании. Всего запланировано обновить 95 старых вагонов, которые были закуплены еще в 60-70-х годах прошлого столетия; стоимость проекта составляет почти 1 млрд. грн.
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Подавляющее большинство вагонов Святошинско-Броварской линии - это старые добрые "Е", "Еж" и прочие Е-образные, которые давно уже морально устарели, а некоторым из них в этом году уже исполнится 50 лет, сообщает Олег Тоцкой в своем ЖЖ.
В итоге, вместо радикального обновления подвижного состава путем закупки абсолютно новых вагонов, было принято решение за чужой счет не менее радикально модернизировать существующие.
В мировой практике это весьма распространенный опыт, т.к. стальной кузов, который может составлять около трети стоимости нового вагона, как правило находится в хорошем состоянии даже после исчерпания формального срока службы.
Поэтому из вагона вытряхивают все оборудование и на базе старого кузова собирают фактически новый вагон.
Разговоры про модернизацию киевских Е-образных начались несколько лет тому назад в году так 2011-м, а может даже раньше. В 2012 г. тендер на комплексную модернизацию выиграл КВСЗ. Проект выполняется в тесном сотрудничестве с японской компанией ITOCHU, которая совместно с такими производителями, как Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji и Schaltbau, разработала и поставила различное оборудование.
После модернизации срок службы стареньких Е-шек и Ежей будет продлен еще на 20 лет. Иногда можно услышать мнение, что вместо проведения модернизации за те же деньги лучше было закупить новые вагоны, у которых срок службы будет в 1,5 раза больше.
Однако данный проект позволяет получить 95 обновленных до современного уровня вагонов не потратив ни единой копейки собственных денег, в то время как закупка новых вагонов откусила бы лишний миллиард из бюджета.
Что нового в модернизированных вагонах? Да буквально все. Кроме старого кузова, остальное оборудование за редким исключением было заменено на новое. В частности:
- полностью изменилась ходовая часть;
- вместо коллекторных движков постоянного тока установлен асинхронный тяговый привод;
- заменено электрооборудование;
- изменилась система управления: вместо реостатно-контакторной установлена современная компьютеризированная;
- обновлен интерьер салона и кабины машиниста.