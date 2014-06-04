Для пассажиров киевского метро готовят модернизированные вагоны

Поставщиками оборудования отчасти выступают японские компании. Всего запланировано обновить 95 старых вагонов, которые были закуплены еще в 60-70-х годах прошлого столетия; стоимость проекта составляет почти 1 млрд. грн.

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Подавляющее большинство вагонов Святошинско-Броварской линии - это старые добрые "Е", "Еж" и прочие Е-образные, которые давно уже морально устарели, а некоторым из них в этом году уже исполнится 50 лет, сообщает Олег Тоцкой в своем ЖЖ.

В итоге, вместо радикального обновления подвижного состава путем закупки абсолютно новых вагонов, было принято решение за чужой счет не менее радикально модернизировать существующие.

В мировой практике это весьма распространенный опыт, т.к. стальной кузов, который может составлять около трети стоимости нового вагона, как правило находится в хорошем состоянии даже после исчерпания формального срока службы.

Поэтому из вагона вытряхивают все оборудование и на базе старого кузова собирают фактически новый вагон.

Разговоры про модернизацию киевских Е-образных начались несколько лет тому назад в году так 2011-м, а может даже раньше. В 2012 г. тендер на комплексную модернизацию выиграл КВСЗ. Проект выполняется в тесном сотрудничестве с японской компанией ITOCHU, которая совместно с такими производителями, как Mitsubishi Electric, Knorr-Bremse, Fuji и Schaltbau, разработала и поставила различное оборудование.

После модернизации срок службы стареньких Е-шек и Ежей будет продлен еще на 20 лет. Иногда можно услышать мнение, что вместо проведения модернизации за те же деньги лучше было закупить новые вагоны, у которых срок службы будет в 1,5 раза больше.

Однако данный проект позволяет получить 95 обновленных до современного уровня вагонов не потратив ни единой копейки собственных денег, в то время как закупка новых вагонов откусила бы лишний миллиард из бюджета.

Что нового в модернизированных вагонах? Да буквально все. Кроме старого кузова, остальное оборудование за редким исключением было заменено на новое. В частности:

- полностью изменилась ходовая часть;

- вместо коллекторных движков постоянного тока установлен асинхронный тяговый привод;

- заменено электрооборудование;

- изменилась система управления: вместо реостатно-контакторной установлена современная компьютеризированная;

- обновлен интерьер салона и кабины машиниста.