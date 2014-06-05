Новоизбранные депутаты собираются на первую сессию Киеврады

Новоизбранные депутаты Киевсовета собираются на первую сессию.

Как передает корреспондент УНИАН, при входе здание КГГА их встречают представители «Самообороны Майдана».

Перед зданием КГГА установлен большой экран, на котором будет транслироваться это заседание, а также установлена звуковая аппаратура. В данное время там звучат песни современных украинских исполнителей.

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Пройти в мэрию можно через центральный вход. Второй этаж и колонный зал, где будет проходить заседание, отремонтированы и празднично украшены.

В зале отделена территория для журналистов, а перед сценой, где собираются в президиуме члены Киевской городской территориальной избирательной комиссии, которые будут объявлять результаты местных выборов, находятся новоизбранные депутаты.

Сессия должна начаться в 11.30.

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Как сообщал УНИАН, выборы мэра Киева и депутатов состоялись 25 мая.

По результатам выборов городским головой столицы стал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

По результатам выборов в Киевсовет, наибольшее количество мандатов получили представители партии «УДАР». В целом в Киевсовет проходят 9 партий.