Кличко зарегистрировали мэром Киева и выдали удостоверение

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя КГТИК Анастасия Зерновая.

По ее словам, как только комиссия получила постановление Верховной Рады о прекращении полномочий народного депутата Кличко, то сразу на своем заседании зарегистрировала его городским головой.

На заседании Киевсовета Кличко вручено временное удостоверение Киевского городского председателя.

Удостоверение вручил председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Михаил Терещенко.

Перед этим он проинформировал присутствующих в сессионном зале Киевсовета о результатах выборов и регистрации Кличко Киевским городским председателем.

В своей речи Кличко пообещал, что его команда в Киеве будет работать честно, открыто, а также выразил надежду на то, что она не потеряет доверие киевлян.

По его словам, эта надежда касается и работы нового Киевсовета в целом.

После этого Кличко предложил собравшимся почтить память погибших на Майдане минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Киевская городская ТИК объявила Кличко победителем выборов мэра Киева. Кличко получил 765 тыс. 20 голосов избирателей (56,7%).