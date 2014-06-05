Кличко принял присягу Киевского городского головы

Новоизбранный Киевский городской голова Виталий Кличко принял присягу на верность киевлянам и народу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед присягой он отметил, что ставит задачу перед своей командой бороться с коррупцией и сделать город комфортным для всех киевлян.

По словам Кличко, он гарантирует, что новая власть будет отчитываться перед киевлянами о своих действиях.

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“Моя цель - чтобы каждый киевлянин в городе видел позитивные результаты работы власти. Именно этого я требую от команды, которая сегодня начинает работать на киевлян и столицу”, - сказал Кличко.

По его словам, предусматривается проведение широкой инвестиционной кампании, чтобы в столицу Украины пришли инвесторы, которые помогут обновить инфраструктуру города, построить дороги и другие важны объекты.

Также Кличко подчеркнул необходимость сохранения энергии и духа Майдана.

“Я присягаю вам на свою преданность и верность делу. Даю вам свое слово”, - сказал Кличко.

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После этого он зачитал слова присяги, которую традиционно принимает новоизбранный городской голова.

“Вступая в должность Киевского городского головы, осознавая высокую ответственность, я вам присягаю, что буду верно служить общине и народу Украины, неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины, способствовать воплощению их в жизнь, охранять права, свободы и законные интересы граждан, добросовестно исполнять свои должностные обязанности”, - сказал Кличко.

Он также отметил, что в своих действиях будет руководствоваться интересами киевлян и работать ради развития столицы Украины.

“Если я нарушу эту присягу, то буду нести ответственность перед Богом и жителями Киева, которые мне выразили большое доверие и избрали на эту должность. Пусть Бог хранит Киев и наше государство. Слава Украине!”, - сказал Кличко.

После этого он пригласил к микрофону председателя КГТИК Михаила Терещенко для вручения удостоверений депутатам новоизбранного Киевсовета.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета состоялись 25 мая.

3 июня Киевская городская ТИК объявила Кличко победителем выборов мэра Киева, которого поддержали 765 тыс. 20 избирателей (56,7%).