Кличко назначил заседание Киеврады на завтра: необходимо безотлагательно начать работу

Новоизбранный Киевский городской голова Виталий Кличко назначил на пятницу, 6 июня, первое пленарное заседание второй сессии Киеврады седьмого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сообщил сегодня во время заседания первой сессии Киеврады, на котором принес присягу и получил свои полномочия как городской голова.

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Кличко, обращаясь к депутатам, отметил, что столица уже несколько лет находится без городского головы, и в городе накопилось много проблем. Поэтому он считает необходимым безотлагательно начать работу Киеврады.

Кличко сообщил, что подписал распоряжение о пленарном заседании 6 июня, и пригласил депутатов прийти на него.

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Заседание назначено на 11.00 в Колонном зале КГГА.

Кличко выразил надежду, что завтра депутаты начнут плодотворно работать на благо столицы и киевлян, и решать неотложные вопросы.

После этого сегодняшнее заседание сессии Киеврады было закрыто.