В Киеве ограничат движение в связи с инаугурацией президента
13:39, 05 июня 2014Киев
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Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей предупреждает об ограничении движения на улицах Киева в связи с инаугурацией избранного президента Петра Порошенко.
В Киеве ограничат движение из-за инаугурации Порошенко / REUTERS
Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.
"7 июня в Киеве будет большое количество международных делегаций, из-за которых вводится ограничения в движении на некоторых улицах. Прошу к этому с пониманием отнестись автомобилистов", - сказал Гелетей.
Читайте такжеИнаугурация Порошенко состоится 7 июняПо его словам, ограничения вводятся "в связи с прибытием охраняемых лиц, а также угрозами, которые поступают".
"Ранее угрозы были от охотничьих ружей, а сейчас в Киев можно завезти все, что угодно", - сказал Гелетей.
"Поэтому, помимо репетиции инаугурации, есть репетиция действий правоохранителей", добавил он.
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