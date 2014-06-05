В Киеве ограничат движение в связи с инаугурацией президента

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

"7 июня в Киеве будет большое количество международных делегаций, из-за которых вводится ограничения в движении на некоторых улицах. Прошу к этому с пониманием отнестись автомобилистов", - сказал Гелетей.

Читайте такжеИнаугурация Порошенко состоится 7 июняПо его словам, ограничения вводятся "в связи с прибытием охраняемых лиц, а также угрозами, которые поступают".

"Ранее угрозы были от охотничьих ружей, а сейчас в Киев можно завезти все, что угодно", - сказал Гелетей.

"Поэтому, помимо репетиции инаугурации, есть репетиция действий правоохранителей", добавил он.