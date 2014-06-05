Активисты покинули здание КГГА
13:51, 05 июня 2014Киев
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Здание КГГА полностью освобождено от активистов самообороны.
Из КГГА ушли активисты / Фото УНИАН
Об этом заявил новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко, передает Сегодня.
В ближайшее время в здании начнутся ремонтные работы.
Читайте такжеКличко назначил заседание Киеврады на завтра: необходимо безотлагательно начать работуПо словам последнего коменданта КГГА, кабинет мэра готов и активисты готовы передать Кличко ключи от него.
Напомним, сегодня Виталий Кличко принял присягу мэра и получил удостоверение.
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