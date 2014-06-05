Активисты покинули здание КГГА

Об этом заявил новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко, передает Сегодня.

В ближайшее время в здании начнутся ремонтные работы.

Читайте такжеКличко назначил заседание Киеврады на завтра: необходимо безотлагательно начать работуПо словам последнего коменданта КГГА, кабинет мэра готов и активисты готовы передать Кличко ключи от него.

Напомним, сегодня Виталий Кличко принял присягу мэра и получил удостоверение.