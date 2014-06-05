В ближайшее время команда Кличко проведет аудит состояния Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сам Кличко.

“В ближайшее время по каждому направлению - жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, медицина, социальная защита - мы будем делать презентацию. Также мы должны сделать аудит, показать, в каком состоянии находится на сегодняшний день Киев, какие есть проблемы, с которым мы город приняли. Это нулевая точка, из которой мы дальше будем двигаться”, - отметил Кличко.Читайте такжеКличко назначил заседание Киеврады на завтра: необходимо безотлагательно начать работу

По его словам, отчеты о работе новой команды будут делаться публично через 100, 200, 300 дней и так далее.

Кличко обратил внимание и на проблему, которая связана с отчислением в госбюджет налога на доходы физических лиц. Он выразил уверенность в том, что эти средства должны оставаться в бюджете столицы.