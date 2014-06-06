СМИ: Российская компания присвоила деньги за билеты на отмененные концерты в Киеве

Все они были организованы зарегистрированным в Украине отделением концертного агентства из Санкт-Петербурга. Люди раскупили билеты заранее, а вернуть потерянное теперь не могут, сообщает ТСН.

На закрытых дверях дворца висит записка об отмене концерта и контакты для возврата денег за билеты. Однако дозвониться по указанным номерам оказалось невозможно.

По указанному в объявлении адресу (улица Амосова, 4) вообще расположен жилой многоквартирный дом. Местные жители говорят, что слышали об организаторах концертах - к ним уже приезжали обманутые аферистами владельцы билетов.

Читайте такжеМасштабные мероприятия по случаю Дня Киева отмененыНайти ответственных до сих пор не удалось и администрации дворца "Украина".

"Этот директор, который был, и с которым мы подписывали контракт, она уже уволена, нового руководства нет. И когда мы сказали, что нужно возвращать деньги за билеты, она сказала, что она некомпетентна и не может эти вопросы решать", - говорит Петр Качунов, первый заместитель генерального директора дворца "Украина".

Выяснять, по каким схемам работали организаторы, теперь будут в милиции.

"Было и коллективное заявление, были и персональные заявления. Зарегистрированы в единый учет преступлений и сообщений о преступлениях. Сейчас проводится доследственная проверка", - говорит Наталья Стеценко, руководитель печерского отделения МВД.