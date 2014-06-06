В Киеве только один из десяти таксистов имеет разрешение на перевозку пассажиров

Укртрансинспекция вместе с ГАИ проверяет наличие лицензионных карточек у водителей такси и лишь у одного из десяти есть разрешение на перевозку пассажиров, остальные - нелегалы. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Гаишники имеют право останавливать, Укртрансинспекция - проверять перевозчиков, поэтому они работают в тандеме. Протоколы пишут, как на конвейере.

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"За две недели отработки более 130 актов нарушения и более 60, что у перевозчика нет ни свидетельства, не платит налогов, ничего", - говорит Александр Гренюк, руководитель Укравтоинспекции в Киеве.

Председатель профсоюза таксистов Василий Попик объясняет нелегалам, где и как оформить лицензионную карточку, однако становится на защиту водителей, которые работают вне закона.

"Он еще не знает, что, купив лицензию, он не купил право бизнеса, а купил право себя проверить. Если нынешний рейд Укртрансинспекции на вокзале и закончится, то это - показуха", заявляет профсоюзный лидер.

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Проверяющие должны навести порядок на площадках для такси, убрать монополистов и криминал из прибыльных маршрутов, например, из аэропорта Борисполь. Победить теневой рынок услуг такси вряд ли удастся: нелегал всегда дешевле. Несмотря на опасность, украинцы голосуют кошельками.