Киевлян призывают сдать кровь для военных, раненых в АТО

В военно-клинический госпиталь, что в Киеве, доставляют самолетом самых тяжелых раненых во время антитеррористической операции на Востоке.

Руководство министерства обороны вместе с ведущими врачами госпиталя уверяют: всем, кто попал в больницы из зоны боевых действий, удалось сохранить самое ценное - их жизни, говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Ведущий хирург рассказал, что оперировать приходится круглосуточно.

"Прибыло 60 раненых. Это пациенты, которым оказали помощь в Харьковском госпитале, а тяжелейших забрали сюда. Есть пациенты, которые находятся в реанимации. Абсолютно все рвутся обратно в бой", - рассказал врач.

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Сегодня, 6 июня, в столичном госпитале будет работать пункт забора крови. Врачи и волонтеры призывают киевлян сдать кровь на помощь раненым.

Напомним, харьковчане полностью обеспечили раненых на Донбассе военных донорской кровью.