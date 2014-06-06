На ремонт здания КГГА нужно около 30 млн грн - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в интервью журналистам.

В частности, по словам Кличко, сделаны предварительные расчеты расходов на ремонт здания.

“Согласно этим данным, только отремонтировать здание будет стоить около 30 млн грн. Почему такая большая сумма? Приглашаю посмотреть сейчас вместе со мной помещение, в каком оно находится состоянии”, - сказал Кличко журналистам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», Кличко будет обращаться к депутатам Киесовета с призывом внести свой вклад в ремонт помещения. Об этом он заявил на брифинге после второй сессии Киевсовета VII созыва.

“Денег в бюджете нет. Будем искать компромиссное решение, чтоб найти деньги на ремонт. Будем обращаться к депутатам, многие из которых являются представителями малого и среднего бизнеса, которые могут внести свой вклад, чтобы отремонтировать помещение и скорее начать работу”, - отметил Виталий Кличко.

После брифинга он провел журналистов по кабинетам Киевсовета и продемонстрировал, в каком состоянии находится помещение. Мэр с представителями СМИ посетили также сессионный зал.

“Мы отремонтируем этот зал. Но мне не нравится в нем то, что представители СМИ не могут присутствовать на заседаниях. Мы хотим, чтоб власть была открытой, и все решения принимались прозрачно. А этот зал построен так, что представители СМИ могут наблюдать за ходом заседания только с экрана в кулуарах. Потому сейчас рассматривается проект, чтобы сделать во дворе Киевсовета большой прозрачный зал из стекла, в котором смогут присутствовать представители СМИ и видеть, каким образом принимаются решения. Мы привлекли грузинских специалистов, которые строили у себя на Родине дома юстиции”, - сказал Кличко.

Новый мэр также отметил, что в сессионном зале нужно установить систему голосования “Рада-3”.