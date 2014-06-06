Легитимность решений предыдущего Киевсовета будут проверять больше года - Кличко
Киевский городской голова Виталий Кличко считает, что для работы Временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам проверки легитимности решений горсовета предыдущего созыва нужно около года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.
Кличко обратил внимание, что проект решения по этой контрольной комиссии предусматривал анализ только тех документов, которые принимались с 2 июня 2013 года, но по предложению депутатов было решено охватить проверкой решения за период с мая 2006 года.
«Было принято много тысяч вопросов с 2006 года. Рамки для изучения этих вопросов? Думаю, что за год мы сможем дать четкий анализ и определить, были ли эти решения были приняты с нарушением закона, соответствуют ли они букве закона", - сказал Кличко.
По его словам, комиссия будет концентрировать свою работу на скандальных решениях.
"Но не исключаю, что мы сможем снова пересмотреть вопросы, которые также вызывают подозрение", - отметил Киевский городской голова.
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Как сообщал УНИАН, Киевсовет сегодня создал Временную контрольную комиссию по вопросам проверки легитимности решений горсовета, принятых с мая 2006 года.
В состав комиссии вошли 29 представителей различных политических сил. Председателем комиссии была выбрана Татьяна Мелихова (ВО "Батькивщина").
Предусмотрено, что комиссия будет работать 6 месяцев. Предварительный отчет комиссии Киевсовета заслушает на одном из пленарных заседаний не позднее чем через три месяца со дня принятия этого решения.