Легитимность решений предыдущего Киевсовета будут проверять больше года - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

Кличко обратил внимание, что проект решения по этой контрольной комиссии предусматривал анализ только тех документов, которые принимались с 2 июня 2013 года, но по предложению депутатов было решено охватить проверкой решения за период с мая 2006 года.

«Было принято много тысяч вопросов с 2006 года. Рамки для изучения этих вопросов? Думаю, что за год мы сможем дать четкий анализ и определить, были ли эти решения были приняты с нарушением закона, соответствуют ли они букве закона", - сказал Кличко.

По его словам, комиссия будет концентрировать свою работу на скандальных решениях.

"Но не исключаю, что мы сможем снова пересмотреть вопросы, которые также вызывают подозрение", - отметил Киевский городской голова.

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Как сообщал УНИАН, Киевсовет сегодня создал Временную контрольную комиссию по вопросам проверки легитимности решений горсовета, принятых с мая 2006 года.

В состав комиссии вошли 29 представителей различных политических сил. Председателем комиссии была выбрана Татьяна Мелихова (ВО "Батькивщина").

Предусмотрено, что комиссия будет работать 6 месяцев. Предварительный отчет комиссии Киевсовета заслушает на одном из пленарных заседаний не позднее чем через три месяца со дня принятия этого решения.