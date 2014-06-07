Милиция сообщила детали взрыва автомобиля в Киеве: водителю оторвало пальцы ноги

Водитель автомобиля, взорвавшегося на улице Кутузова в Киеве, во время чрезвычайного происшествия был за рулем и получил телесные повреждения в виде открытого перелома бедра и травматической ампутации двух пальцев ноги.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.

По данным столичной милиции, сегодня в 10.45 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на ул. Кутузова взорвался и горит автомобиль. На вызов срочно выехали следственно-оперативные группы Главного и Печерского районного управлений милиции, специалисты взрывотехнической службы.

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На месте правоохранители установили, что взорвался автомобиль «Инфинити», который принадлежит местному жителю, 1964 года рождения. Владелец транспортного средства каретой «скорой помощи» доставлен в больницу.

В настоящее время правоохранители проводят обследование автомобиля, прилегающей территории, опрашивают возможных свидетелей.

После установления всех обстоятельств будет принято решение о квалификации происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июня, в автомобиле Infinity, который ехал в среднем ряду проезжей части улицы Кутузова в направлении бульвара Леси Украинки, произошел взрыв.

По словам руководителя Печерского райотдела милиции Владимира Бондаренко, взрыв произошел в днище автомобиля, но пока окончательная причина не установлена.