ГСЧС предупреждает о грозах со шквалами и градом в столице
15:30, 07 июня 2014Киев
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Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области 7-8 июня.
В Киеве будет гроза / Фото: УНИАН
Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие два часа и до конца суток 7 июня, а также в течение 8 июня на территории Киева и Киевской области будут наблюдаться грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
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Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Киевской области 5 июня.
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