ГСЧС предупреждает о грозах со шквалами и градом в столице

15:30, 07 июня 2014
Киев
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Украинский гидрометеорологический центр предупреждает об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области 7-8 июня.

В Киеве будет гроза / Фото: УНИАН

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие два часа и до конца суток 7 июня, а также в течение 8 июня на территории Киева и Киевской области будут наблюдаться грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Киевской области 5 июня.

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