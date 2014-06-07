ГСЧС предупреждает о грозах со шквалами и градом в столице

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Гидрометцентр сообщает, что в ближайшие два часа и до конца суток 7 июня, а также в течение 8 июня на территории Киева и Киевской области будут наблюдаться грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Читайте такжеВ Киеве официально разрешили купаться на 10 пляжах

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала об ухудшении погодных условий в Киевской области 5 июня.