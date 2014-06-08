Информация о «заминировании» железнодорожного вокзала в Киеве не подтвердилась – милиция

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины на Юго-Западной железной дороге.

«На столичном вокзале взрывоопасных предметов не обнаружено», - отметили в ОСО.

В сообщении говорится, что после поступления сигнала об угрозе безопасности граждан из помещения вокзала ст. Киев-Пассажирский были эвакуированы более 600 пассажиров и работников вокзала. Сейчас милиция устанавливает личность гражданина, который сообщил о «минировании» вокзала.Читайте такжеВ Киеве аноним «заминировал» здания Верховного Суда, ГПУ и Минюста - милиция

«На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа, были уведомлены все заинтересованные службы. Всего были задействованы 40 работников линейного отдела милиции на ст. Киев-Пассажирский, Соломенского и Шевченковского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве», - говорится в сообщении.

В ОСО отметили, что после эвакуации людей работники кинологической и взрывотехнической службы провели тщательное обследование вокзального комплекса. Во время его проведения взрывных устройств и взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили. После обследования вокзал возобновил обычный режим работы. Задержек в движении поездов не было, их принимали на отдаленные от железнодорожного вокзала платформы.

Работники милиции установили, что аноним звонил с мобильного телефона. Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника и его задержанию.Читайте такжеВ аэропорту "Борисполь" сообщили о взрывчатке: пассажиров и персонал срочно эвакуируют

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.