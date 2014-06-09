Виталий Кличко попросил помочь восстановить здание мэрии Киева
14:12, 09 июня 2014Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко обратился к депутатам Киеврады и бизнесменам с просьбой помочь восстановить здание мэрии.
Здание КГГА пострадало во время Евромайдана / фото Олександр Рудоманов
«Помещение на Крещатике выглядит как после войны, а денег в бюджете нет. Столичный бизнес, в том числе и депутаты Киеврады, среди которых немало его представителей, мог бы приобщиться к восстановлению здания Киевской горосдкой госадминистрации», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии УДАР.
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Мэр Киева добавил, что форма помощи может быть как денежная - в виде благотворительных и спонсорских взносов, так и непосредственная - участие в субботниках и ремонтных работах.
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