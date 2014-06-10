В Киеве этой ночью сгорели 4 автомобиля

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в столице, первый вызов по поводу возгорания поступил в 2.40. На улице Чумака, 6, во дворе пятиэтажки загорелся автомобиль Daewoo Nubira. Спасателям уже через 18 минут удалось потушить огонь, который повредил моторный отсек, фары, передний бампер и частично лакокрасочное покрытие автомобиля.Читайте такжеНочью в Киеве горели два киоска

Уже в 2.52 на пр. Ватутина, 12-а, во дворе 16-этажного дома загорелся автомобиль РАФ. Пожар потушили в 3.09. В результате возгорания повреждены салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля, говорится в сообщении.

Также в 3.17 на ул. Лазо, 6, во дворе 24-этажного дома загорелся автомобиль Mitsubishi Grandis. По несчастливому стечению обстоятельств рядом с автомобилем, который загорелся, был припаркован Chevrolet Tacuma, который в результате действия высоких температур также был поврежден. Спасателям удалось потушить огонь в 3.36.

В результате возгорания в автомобиле Mitsubishi Grandis уничтожена обшивка, колеса, пластиковые детали и краска, а в Chevrolet Tacuma повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковые детали и бампер.Читайте такжеНа выходных в Киеве сгорели 3 автомобиля

По словам экспертов опытно-испытательной лаборатории, все признаки пожаров указывают на поджоги. Сейчас этими пожарами занимаются работники оперативно-следственных групп Соломенского и Днепровского районов, сообщили в ГУ ГСЧС.