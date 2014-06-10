Оболонскую набережную столицы раскрасили в патриотические цвета

Вчера в Киеве активисты нарисовали на набережной в Оболонском районе огромный желто-голубой флаг и сформировали на нем герб, сообщает ТСН.ua.

Длина флага достигла 100 метров, а ширина - почти 20. Чтобы разрисовать набережную в патриотические цвета понадобилось полтонны краски.

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Для того, чтобы воплотить свой замысел в жизнь организаторам пришлось очистить бетонный склон от травы, позамазывать дыры, а только потом начать его раскрашивать. Впрочем, от работы не отказывались ни взрослые, ни маленькие дети.