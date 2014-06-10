Председатель КГГА объявил, что написал заявление об отставке

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко заявляет, что написал на имя президента Украины Петра Порошенко заявление с просьбой освободить его от этой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондаренко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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По словам Бондаренко, теперь решение за президентом.

“Учитывая, что президент Украины избран, что та власть, которая меня назначала, уже не выполняет те функции, которые были, я, пользуясь европейским опытом и европейской практикой, обращаюсь к президенту Украины с заявлением о сложении полномочий, а он должен решить”, - сказал Бондаренко.

Он напомнил, что в начале своей работы на нынешней должности написал заявление о прекращении депутатских полномочий в связи с назначением на государственную службу.

“Это заявление было удовлетворено и я уже не народный депутат. Сегодня я обращаюсь с таким заявлением к президенту в соответствии с его правом, и если Петр Алексеевич будет считать необходимым использовать мой опыт и практику в дальнейшей работе, он определится, где мне и кем работать”, - отметил Бондаренко.

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Он добавил, что не хочет быть “обузой для новоизбранного Киевского городского головы”. В то же время, сказал Бондаренко, это не значит, что он не хочет сотрудничать с мэром Виталием Кличко, но он хочет дать ему возможность “реализовать его хорошие замыслы”.

Бондаренко сказал, что готов помогать Кличко, но если будет повод, то будет и критиковать.

На просьбу журналистов оценить свою работу в должности председателя КГГА, Бондаренко ответил: “Я оцениваю свою работу на 24 часа. Люди оценят. Но если не произошло за эти три месяца в условиях отсутствия финансирования катастрофических последствий ни для одной отрасли, то терпимо”.

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Бондаренко отметил, что очень серьезным ограничением для его полноценной деятельности в должности председателя горадминистрации было отсутствие Киевсовета, через который можно было бы осуществлять перераспределение средств и принимать необходимые для города решения. Также “непреодолимым обстоятельством” он назвал “саботаж чиновников, появились хронически больные”. Он напомнил, в частности, ситуацию с руководителем департамента культуры Светланой Зориной.

Кроме того, по словам Бондаренко, у него было мало времени для того, чтобы осуществить серьезные изменения в хозяйстве столицы.

“Фактор времени... Но мы работали. Работали как минимум добросовестно и, по моему мнению, со многими проблемами справлялись. Хотя нас критиковали”, - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, Бондаренко был назначен председателем Киевской горгосадминистрации 7 марта 2014 года.

13 мая Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Бондаренко в связи с личным заявлением о сложении им депутатского мандата.

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На выборах в столице, которые состоялись 25 мая, Бондаренко баллотировался на должность мэра Киева и одновременно в городской совет, возглавляя список «Батькивщины».

Выборы мэра Бондаренко проиграл, заняв третье место, а в Киевсовет прошел, где возглавил фракцию «Батькивщины».