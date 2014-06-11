Трое человек погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Киеве - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В Святошинском районе города на Гостомельском шоссе в 15 час. 33 мин. 10 июня произошло столкновение трех легковых автомобилей «Renault Safran», «Nissan Juke» и «Ford Fiesta», в результате чего погибли 3 человека", -говорится в сообщении.

На месте происшествия от Главного управления ГСЧС Украины в Киеве работал аварийно-спасательное подразделение.