Трое человек погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Киеве - ГСЧС
08:19, 11 июня 2014Киев
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По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Трое человек погибли в результате столкновения трех легковых автомобилей в Киеве / erve.ua
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В Святошинском районе города на Гостомельском шоссе в 15 час. 33 мин. 10 июня произошло столкновение трех легковых автомобилей «Renault Safran», «Nissan Juke» и «Ford Fiesta», в результате чего погибли 3 человека", -говорится в сообщении.
На месте происшествия от Главного управления ГСЧС Украины в Киеве работал аварийно-спасательное подразделение.
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