Юристы рассказали, как судиться из-за отключения горячей воды

Об этом сообщает ТСН.

Например, в соседней Польше воду можно отключать только на 3 дня. В Литве на все работы отводят 4 дня, в Венгрии нельзя оставлять жилые массивы без горячего водоснабжения более, чем на 5 дней, а в Украине отключение воды может длиться и месяц.

Юристы советуют украинцам завести себе новое хобби, а именно - судиться. Особенно с коммунальними монополистами. И когда этих жалоб будет критическая масса - только тогда будет результат.

Читайте такжеВ Киеве в шести районах отключили горячую воду"Не сидите на диване, пишите жалобы в КГГА, в ЖЭК, в Кабинет министров, Администрацию президента - куда угодно. Если общество будет осуществлять давление, толк будет", - отметил юрист.

Для суда или жалобы нужна доказательная база. Это может быть справка об отсутствии воды с указанием сроков и печатью от ЖЭКа. Или акт, составленный вместе с соседями, и чем больше людей, тем лучше. При этом на собрание для составления акта из ЖЭКа приглашается представитель. Также можно заказать судебно-строительную экспертизу, но это уже платная услуга.

"Если киевляне массово начнут судиться, тогда суды будут вынуждены обращать внимание", - считает эксперт.