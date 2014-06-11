Эксперт объяснил, зачем необходимо объединить должности мэра Киева и председателя КГГА

Директор аналитического исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко считает, что для того, чтобы новый мэр Киева Виталий Кличко и новая команда «что-то сделали», нужно объединить должности мэра Киева и председателя Киевской горгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сергиенко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно целесообразности объединения должностей мэра Киева и председателя КГГА.

Эксперт выразил мнение, что этот вопрос в Верховной Раде не решается принципиально, в частности, со стороны «Батькивщины». Мол, зачем голосовать за соответствующий закон, если «все равно, президент Порошенко в союзе с Кличко — он и так, и так его назначит».

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«То есть вопрос решается не принципиально с точки зрения общих принципов, на основании положений Европейской хартии о местном самоуправлении, а сугубо с точки зрения таких конъюнктурных — и зачем, и что это даст», - сказал Сергиенко и добавил, что в этом вопросе полно спекуляций.

В то же время он подчеркнул необходимость разделения государственной власти и власти самоуправления. Сергиенко отметил, что в Киеве нет собственного исполнительного органа «в полном смысле этого слова». «В полном смысле — это значит, что Киевсовет не только принимает решение образовать исполнительный орган, но и избирает членов этого исполнительного органа. Тогда они подотчетны, тогда это полноценный орган исполнительной власти», - сказал эксперт.

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Таким образом, считает он, у Киевсовета нет полноценного исполнительного органа. «Ведь членов КГГА, которая якобы является исполнительным органом, назначает: заместителей - президент, а членов — сам председатель КГГА. То есть, этот орган не подотчетен, не подконтролен реально Киевсовету», - сказал Сергиенко и добавил, что эта «спекуляция» началась еще во времена экс-мэра Киева Александра Омельченко.

«Если говорить принципиально, мы должны разъединить эти два органа. Киевсовет должен иметь собственный исполком, а Киевская городская государственная администрация — отдельный орган и отдельные полномочия», - сказал эксперт и добавил, что это могли бы быть полномочия по обороне, контролю над деятельностью местных управлений и ведомств, милиции.

В свою очередь, исполнительный орган Киевгорсовета, считает Сергиенко, должен заниматься детсадами, школами, дорогами и ЖКХ.

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В то же время, в настоящее время, подчеркнул он, «мы исходим из ситуации, которая есть». «Сейчас вносить изменения в Конституцию или принимать новый закон, есть прекрасный закон 4289, где действительно разделен исполнительный орган... но пока мы будем ждать, пока все это пройдет через Верховную Раду, то закончатся те 500 дней, которые имеет сейчас Кличко», - сказал Сергиенко.

Таким образом, отметил он, для того, чтобы дать возможность новому мэру и новой команде «что-то сделать», нет другого выхода, как идти кратчайшим путем и объединить должности.