Заседание сессии Киевсовета состоится 19 июня

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение о проведении следующего пленарного заседания сессии Киевского городского совета 19 июня.

Текст документа, подписанного 10 июня, обнародован на официальном сайте Киевсовета.

В повестку дня заседания включено 5 вопросов, среди которых избрание заместителя городского головы - секретаря Киевского городского совета.

Читайте такжеЭксперт объяснил, зачем необходимо объединить должности мэра Киева и председателя КГГА

Также предусмотрено, что депутаты рассмотрят вопрос о составе постоянных комиссий Киевсовета, утвердят структуру и общую численность секретариата горсовета и тому подобное.

Читайте такжеВиталий Кличко попросил помочь восстановить здание мэрии Киева

В то же время, согласно распоряжению, предложения депутатов Киевсовета к проекту повестки дня заседания могут подаваться в секретариат Киевсовета до 18.00 16 июня.

Заседание состоится в здании КГГА в Колонном зале на втором этаже. Начало - 11.00.