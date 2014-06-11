Деятели политического православия готовят провокацию в Киеве на 22 июня - СМИ

Об этом сообщает религиозно-информационная служба Украины со ссылкой на «Деловую столицу».

По словам организаторов, они будут протестовать против "интеграции Украины в чужую и враждебную нашему народу западную цивилизацию - Евросоюз-евросодом", поскольку "Украина является составной частью православной цивилизации". Акция посвящена 73-й годовщине начала "войны Запада против Русского мира".

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Отмечается, что "православные граждане" откровенно вызывают огонь на себя. Они просто напрашиваются на неприятности, чтобы российские СМИ могли показать картинку "притеснений православия в Украине".

Крестный ход отправится "от Киево-Печерской Лавры", что сделает Лавру якобы соучастником события и станет очередной проблемой для УПЦ МП. При этом Церковное руководство будет вынуждено комментировать, оправдываться и заверять, что они здесь ни при чем. Пророссийские "православные граждане" к тому же, не получат благословения УПЦ МП на это мероприятие - потому что акция откровенно политическая, а не церковная. В свое время эти организации Церковь официально осудила за "политическое православие".