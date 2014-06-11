В Киеве с начала года на воде уже погибло 25 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом шла речь сегодня на совещании по обсуждению вопросов готовности к купальному сезону городских пляжей и о соблюдении правил безопасности на них.

Совещание по поручению первого заместителя председателя КГГА Богдана Дубаса провел заместитель директора - начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Рюмшин.

Рюмшин напомнил, что в этом году специалисты коммунального предприятия «Плесо» приложили максимум усилий и вовремя и в полном объеме подготовили 11 городских пляжей, 14 зон отдыха и 50 мест возле воды, на которых не рекомендуется купаться. На начало лета - все пляжи с паспортами готовности, только на озере Тельбин» СЭС выявила отклонения в анализе воды, однако их устранение будет зависеть от погодных условий.

Читайте такжеВ Белой Церкви провалились под лед и утонули два человекаЗаместитель начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе Киеве - начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций Руслан Буханец отметил, что в последнее время в столице наблюдается резкий рост числа погибших на водных объектах.

«В 2013 году их количество составило 80 человек, в этом году на воде погибло 25 человек, 5 из них - с наступлением купального сезона. В основном такие случаи происходят из-за несоблюдения правил поведения людей на воде, а к смерти, в основном, приводит купание в нетрезвом состоянии. Так, во время праздника Троицы утонуло трое людей. И эти все три случая произошли на не рекомендованных для купания зонах отдыха у воды», - сообщил Буханец.

Он подчеркнул, что для соответствующего реагирования на чрезвычайные события в Киеве функционируют 4 спасательные службы - аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС в городе Киеве, коммунальная аварийно-спасательная служба «Киевская служба спасения», общественная организация ООО «Рятвод», специализированная аварийно-спасательная водолазная служба КП «Плесо».

Читайте такжеОдесские спасатели просят не гулять по замерзшему морюПо словам Буханца, в столице расположено 48 предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги отдыха населения на воде. При этом лишь на 7 объектах размещены сезонные спасательные посты, на 6 - заключены сделки на аварийно-спасательное обслуживание и на 13 объектах проведено обязательное обследование дна акватории. На других объектах руководители не проводят профилактические мероприятия по безопасному поведению людей на воде.

С целью обеспечения безопасных условий отдыха населения на водных объектах города и соблюдения правил охраны жизни людей на них было решено принять ряд мер. КП «Плесо» поручено решить вопросы оповещения на пляжах и в зонах отдыха и на спасательных станциях, установить информационные таблички на пляжах и в зонах отдыха, улучшить материально-техническое оснащение специализированной аварийно-спасательной водолазной службы, а также создать необходимое количество неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов.

Кроме того, КП «Плесо» совместно с райгосадминистрациями должен решить вопрос запрещения купания в водоемах, которые не вошли в перечень пляжей и зон отдыха.

Также профильные службы усилят разъяснительную работу и постоянно будут проводить профилактическую работу среди населения через средства массовой информации по предупреждению несчастных случаев на воде.

Главное управление МВД Украины в городе Киеве во время охраны общественного порядка с привлечением общественных формирований выявлять детей, которые находятся на территории пляжей и водных объектах без сопровождения взрослых, а водолазные службы «Плесо» и «КАРС» усилят контроль за безопасным обращением на воде.

Департамента образования и науки, молодежи и спорта КГГА поручено организовать работу по обучению детей плаванию на базе существующих профильных учреждений и на водных объектах города.

Кроме того, на протяжении купального сезона с целью недопущения ухудшения санитарного и эпидемиологического благополучия киевлян и гостей столицы, подготовки к летнего отдыха, оздоровления и обеспечения безопасности населения на водных объектах города профильные службы постоянно проводить противомалярийные, противоклещевые, протилептоспирозные и санитарно-оздоровительные мероприятия, а также дератизационные и дезинфекционные мероприятия в местах массового отдыха населения на водных объектах, объектах социальной сферы и жилого фонда.