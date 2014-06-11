Кличко: Запуск Подольского моста будет способствовать сообщению Троещины с центром города



Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко в эфире ТРК «Киев», сообщает пресс-служба партии «УДАР».

Кличко отметил, что до сих пор открытым остается вопрос завершения его строительства, который при достаточных объемах финансирования - 4,5 млрд грн - можно сдать в эксплуатацию через полтора-два года.

«Я провел много встреч на Троещине, обсуждая вопрос строительства линии метро. На запуск Подольского моста нужно 4,5 млрд грн. Для запуска метро - еще 18 млрд. Есть предложение запустить через этот мост скоростной трамвай, стоимость которого будет намного ниже, и даст возможность жителям Троещины беспрепятственно добраться до центра города», - отметил Кличко.

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Мэр добавил, что Киеву нужно отходить от использования маршруток, предпочитая автобусам и троллейбусам, которые смогут перевозить большее количество пассажиров.

Мэр выразил уверенность, что строительство паркингов позволит увеличить пропускную способность городских дорог.

«На сегодня большая проблема с парковкой в столице. Иногда владельцы, оставляя автомобили, фактически блокируют две полосы на некоторых улицах. Поэтому Киеву нужны новые современные паркинги - как в центре, так и в спальных районах, - чтобы автомобили не стояли прямо на улицах и не мешали другим участникам дорожного движения», - отметил Кличко.

Комментируя вопросы телезрителей относительно незаконного размещения МАФов, городской голова заверил, что «новая киевская власть приложит все усилия, чтобы преодолеть подобное явление».