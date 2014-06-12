В Киеве митингующие штурмуют здание Госпогранслужбы с требованием отставки главы ведомства

Как передает корреспондент УНИАН, против них охрана здания применила брандспойт.

В целом, около сотни митингующих, которые называют себя активистами Майдана, преимущественно одетые в камуфляжную форму, пикетируют здание Госпогранслужбы. Они обвиняют руководство ведомства в коррупции и неспособности организовать охрану государственной границы на востоке страны.Читайте такжеНа Майдане требуют отстранения Литвина от исполнения обязанностей председателя Госпогранслужбы

К ним вышел заместитель председателя Госпогранслужбы и пытался что-то объяснить, вступить в разговор. Однако митингующие стали кричать “Ганьба!”, и после этого попытались попасть внутрь помещения. После этого охрана здания начала поливать особо активных водой из пожарного брандспойта.

Митингующие продолжают находиться непосредственно у входа в здание и скандировать: “Литвина в отставку” (председатель Госпогранслужбы Николай Литвин - УНИАН).