В трех районах Киева продолжается капитальный ремонт дорог

Так, на завершающем этапе находятся работы по замене асфальтового покрытия на ул. Куреневской в Оболонском районе, которые выполняются в рамках инвестиционного проекта.

Дорожники уже отремонтировали 4,7 тыс. кв. м проезжей части на участке от ул. Ермака до ул. Богатырской и более 1 тыс. кв. м тротуарного покрытия. В настоящее время продолжаются работы по перекладке электрокабеля и организации дорожного движения. Также завершают ремонтировать тротуарную часть улицы.

В Святошинском районе города на заказ КК «Киеватодор» проводятся подготовительные работы к капитальному ремонту ул. Стуса. Дорожники переукладывают бортовой камень и фрезеруют дорожное покрытие. В целом планируется отремонтировать 5,7 тыс. кв. м проезжей части на участке от просп. Академика Палладина до ул. Беличанской и более 1,5 тыс. кв. м тротуаров. При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить в июле текущего года.

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Кроме того, в Печерском районе столицы начат капитальный ремонт бульвара М. Приймаченко. Так, на участке от бульвара Леси Украинки до ул. П. Лумумбы дорожники планируют отремонтировать верхний слой дорожного покрытия общей площадью около 7 тыс. кв. м. Также будут капитально отремонтированы 4,5 тыс. кв. м пешеходной части, выровнен и частично заменен бортовой камень. В полном объеме капитальный ремонт улицы планируют завершить в июле текущего года.

В «Киевавтодоре» добавляют, что на всех объектах капитального ремонта будут укомплектованы и выставлены на проектные отметки ливнеприемники и обзорные колодцы.