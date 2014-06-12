В Киеве на выходных ограничат движение транспорта по Южном мосту

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, согласно сообщению, 13 июня в 21.00, при благоприятных погодных условиях, работники предприятия «Киевавтодормост» начнут ремонт деформационных швов на Южном мостовом переходе через реку Днепр. По этой причине движение автотранспорта в направлении с Надднепрянского шоссе на просп. Бажана во второй полосе движения частично ограничат.

Поскольку ремонтные работы будут включать процесс бетонирования, ограничение в движении продлится до 06:00 16 июня, проинформировали в КГГА.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой учитывать эту информацию во время выбора маршрутов движения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.