Кличко: Необходимо прекращать беспорядочную торговлю и убрать незаконно размещенные МАФы

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что хаотическая торговля в Киеве должна быть прекращена, а незаконно размещенные МАФы – убраны.

Об этом он сказал после посещения столичных рынков – Лукьяновского и Житнего - и прилегающих к ним территорий, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

“Нужно систематизировать работу МАФов, и все незаконные киоски, которые стоят с нарушением правил, мы должны убрать. Как только я подошел – все МАФы на Лукьяновке закрылись. Они стоят незаконно. В “документах”, которые они мне предоставили, истекли все возможные сроки. Некоторые из этих бумаг датированы 2006 годом, некоторые 2009 годом. Борьба с незаконной торговлей - это ответственность не только городской власти. Это ответственность и всех тех, кто работает на рынках, кто их возглавляет”, - отметил Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что хаотическая торговля в столице не только создает много неудобств для киевлян, но и представляет опасность, поскольку, в соответствии с нормами, запрещено расположение МАФов ближе чем в 20 м от выходов из метро, перекрестков, остановок общественного транспорта и в зеленых зонах. Кроме того, из-за незаконной торговли значительная часть денег остается “в тени”, обходя бюджет города.

“Никто не может посчитать количество киосков в Киеве. Одни убирают, а они вскоре возникают на другом месте, как грибы после дождя. При оценкам некоторых экспертов, около 20 тысяч МАФов сегодня в Киеве торгуют незаконно. Они блокируют движение. Незаконно подключаются к электросети. “Разливайки” ставят возле школ. Хаотическая торговля подрывает не только безопасность, она уродует внешний вид города”, - сказал Кличко.

Он отметил, что информация о цене на аренду должна быть открытой и публичной. Чтобы предприниматели знали, сколько они платят, сколько получает дирекция, чтобы содержать рынок, обеспечивать порядок и чистоту, и сколько идет в бюджет города. В то же время мэр столицы призвал директоров рынков создавать социальные места для торговцев с невысокой арендной платой.

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“Все в один голос говорят, что милиция получает дивиденды с уличной торговли, не трогая стихийных торговцев, которые на сегодняшний день блокируют выходы из метро. Вы с милицией работаете, знаете, кто в районе отвечает за это. Обратитесь в милицию, чтобы хаотической торговли не было ни возле рынка, ни возле остановок, ни возле входов-выходов из метро, - обратился Кличко к директору Лукьяновского рынка. - Как только снова возникает стихийная торговля, на которую вы не имеете возможности влиять, – сразу дайте сигнал мэрии. Мы вызываем силовые структуры, ответственные за порядок в этом районе и на рынке. И они отвечают. Если они не исполняют свои непосредственные обязанности, то будут лишаться рабочих мест и туда будут приходить люди, которые готовы работать по правилам, а не собирать дань с незаконных торговцев”, - подчеркнул мэр столицы.

Он также отметил, что эффективность работы киевской власти на сегодняшний день заблокирована. “Мы не можем провести ни одного назначения в исполнительную власть для решения проблем киевлян, ведь за работу по каждому направлению, над конкретным вопросом, должны быть ответственные”, - сказал Кличко.

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Мэр также подчеркнул, что своим решением власть Януковича-Азарова, которая не любила Киев, отобрала у столицы 50% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). “Это сегодня единственная местность в Украине, где действует такое дискриминационное изъятие. И мы обязаны восстановить справедливость и вернуть норму, когда 100 процентов НДФЛ будут оставаться в городском бюджете”, - подчеркнул Кличко.